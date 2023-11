Egy buzgó kiscsibe a főhősünk ebben a filmben, aki jó kedvű, kalandvágyó rosszcsont és a szárnyait is kitárja egy ragadozó madár felé. Egy csirke, ha sas lát elbújik, betojik és futásnak ered, ebben a filmben azonban nem, hiszen a főhős kiscsibénk egy olyan sast ismer, akivel együtt lakik a baromfiudvarban, de ő nem repül, nem ragadoz és nem vijjog, elvegyül a csibék között, és nem is tudja magáról, hogy neki egy sziklaszirten kellene fészkelnie. A sas és csibesrác barátsága azonban átmeneti, hiszen az előbbi egy idő után rájön, hogy valami stimmel vele, akinek így össze kell szednie a bátorságát, és neki kell vágnia egy hosszú vándorútnak, hogy rátaláljon a saját fészkére. És ha van egy kis mázlija, jó haverja, a bátor kiscsirke is vele tart, és megvédi, ha bajba kerül.

A film egyik rendezői székében Nigel W. Tierney, aki dolgozott a nagysikerű Végre otthon! című animációsfilmen, a másikban pedig Dong Long ül, akinek ez az első munkája.