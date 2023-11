Napjainkban az is tisztán látszik, hogy ZsÖK-ön túl nincs pécsi jazzélet, sem szponzorálásban, sem szervezésben, sem helyszínben. A közelmúltban fordult a jazzkocka, új helyen rendeztek jazzfesztivált, a Liszt Ferenc Hangversenyteremben (igaz, ez is a Zsolnay Kulturális Negyedben van, de a Pécsi Tudományegyetem fennhatósága alatt), a PTE Művészeti Kar infrastruktúrájával, új szervezővel: a nemzetközi hírű pécsi jazz-zongorista Szabó Dániel művészeti vezetésével, új formában (mesterkurzus előadás, fórum jellegű beszélgetés is szerepelt a négy hazai hírességeket felvonultató koncert mellett). No és új támogatóval: a Potenton Alapítvánnyal.