Egy konfliktus, aminek végkimenetelétől Franciaország jövője függ

A temetőjárás mellett hagyjunk időt a kikapcsolódásra is az ajándék hétközi munkaszüneti napon. Érdemes moziba menni, hiszen sok új filmet vetítenek, köztük A három testőr: D’Artagnan című alkotást is, amelyet november elsején a pécsi Cinema City és az Uránia Mozi is vászonra küld.

Czeczon Enikő

Illusztráció Fotó: Andrew Will

Mindenki jól ismeri Alexandre Dumas A három testőr című könyvét, amelynek főhőse az ifjú D’Artagnan. Megannyi film is készült a regényből, és most itt egy újabb.

A történet szerint az ifjú D’Artagnan Párizsba érkezik, hogy felkutassa támadóit, akik sorsára hagyták. Érkezését követően nem sokkal olyan konfliktusba keveredik, aminek végkimenetelétől Franciaország jövője függ. Az ifjú csatlakozik három testőrhöz, Athoshoz, Porthoshoz és Aramishoz, hogy együtt vívják meg a küzdelmet az országért és a királyért. A filmet a pécsi Cinema City november elsején négy alkalommal – 10:00; 12:30; 15:00; 20:00 –, míg az Uránia Mozi egyszer – 18:15 – vetíti.

