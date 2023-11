A Trollok már két filmet megélt, és most trilógiává bővült az alkotás, amelyben Pipacs és Ágas végre hivatalosan is egy pár. Ahogy egyre jobban megismerik egymást, Pipacs rájön, hogy Ágasnak van egy titok a múltjában: négy fivérével régen tagja volt Pipacs kedvenc fiúbandájának, a BroZone-nak. A banda feloszlott, még amikor Ágas kisbaba volt, és a család is szétszakadt, és Ágas azóta nem is látta fivéreit. Ágas bátyját, Floydot zenei tehetsége miatt elrabol egy gonosz popsztár páros, és a szerelmespár elindul, hogy összehozzák újra a fivéreket, és megmentsék testvérüket.

A DreamWorks Animation készítette az előző két Trollok filmet, amelyek dalaikkal és táncaikkal rekordsikereket értek el, valamint legjobb filmdal kategóriában Oscar-jelölét is bezsebelt.

A pécsi Cinema City november 4-én 2D formátumban három alkalommal – 11:30; 15:30; 17:30 – 3D-ben egyszer – 13:30 – vetíti, míg az Uránia Mozi egyszer – 15:45 – küldi vászonra az animációs vígjátékot.