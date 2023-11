„A Pannon Filharmonikusok húsz éve megkezdett megújulásában számos nemzetközi zenekari példa állt a zenekar művészei és vezetése előtt. Az linzi Bruckner Orchester és a bécsi Tonkünstler Orchestra a legközelebb működő példák voltak számunkra. Nagy megtiszteltetés, hogy november 5-én e két zenekarnak lesz még koncertje aznap a Musikvereinban, amikor a pécsi együttes játszik este. Megtörtént az a szakmai nemzetközi pozícióváltás is, amit húsz évvel ezelőtt elterveztünk.” - helyezte kontextusba az est jelentőségét Horváth Zsolt igazgató.

A 2023. november 5-i program egyfajta záróakkordja a zenekar bécsi bemutatkozásának. Brahms Akadémiai ünnepi nyitánya után Bartók Béla II. hegedűversenye a Pannon Filharmonikusok és Baráti Kristóf sok évre visszanyúló együttműködésének lecsiszolt, megmunkált darabja. A Páratlan Bartók-portré című közös előadásról tavaly koncertfilm is készült - ekkor is elhangzott ez a mű -, a színvonalát jelzi, hogy a Mezzo Televízió műsorára tűzte. Az estet záró Bruckner darab Bogányi Tibor sok éves zenekari építő munkájának eredményeként szólalhat meg: a vezető karmester személyes vonzalma Bruckner darabjaihoz a zenekar komoly fejlődésének is teret adott. A pécsi együttes az elmúlt évtizedben rendszeresen műsorára tűzte Bruckner összetett előadói kompetenciát igénylő műveit, így a magyar zenekari szcénában egyedülálló módon a szerző szimfóniáinak mindegyike az együttes repertoárjának része lett.

„Bruckner zenéje körülbelül nyolc éve érintett meg nagyon mélyen. Azóta minden szimfóniáját feldolgoztuk és műsorra tűztünk, és elmondhatom, hogy a PFZ nagyromantikus, bruckneri hangja a maga tónusában páratlan. Ezt a bécsi közönség is hallani fogja, és felemelő érzés, amikor zenészként olyan egyedi hangzást tudunk a zeneértő és ínyenc bécsi közönségnek, ami hallhatóan minőségi és autentikus.” - mondta Bogányi Tibor vezető karmester.

A Pannon Filharmonikusok nagy hangsúlyt fektet arra, hogy működése a közönség támogatását élvezze mind zenehallgatói, mind pedig közösségi szinten. A társadalmi beágyazottság sikerét mutatja, hogy az együttest második éve a zenekart szeretők sokasága elkíséri Bécsbe. A 2023. november 4-5-i hétvégén több mint 80 magyar zenebarát utazik el Bécsbe, ahol színvonalas kulturális programokon vesznek részt, majd a hétvége megkoronázásaként a Pannon Filharmonikusok hangversenyét hallgatják meg a Musikvereinban.

