Csend volt a Kodály Gimnázium környékén, mert már mindenki az iskola épületében volt, hogy elfoglalja helyét, és élvezze az ünnepi koncertet.

Mivel is lehetett volna méltóbban nyitni az eseményt, ha nem az intézmény névadója, Kodály Zoltán által gyűjtött Általmennék én a Tiszán című magyar népdallal? Már ez a dal is elég volt ahhoz, hogy a közönség soraiban is énekelni kezdjenek.