A harmadik alkalom vendége Holczer Dávid, költő és drámaíró lesz, akinek szövegeit olyan lapok publikálták már, mint a Tiszatáj, az ÚjForrás, a SiópArt vagy éppen a KULter. Az író írt több egyfelvonásos darabot is, amelyeket be is mutattak országszerte a Fiatal Drámaírók Házának köszönhetően. Mindezek mellett pedig elnyerte a Déryné ösztöndíjat. Jelenleg több darabon és egy versesköteten is dolgozik.