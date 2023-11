A magyar ajkú területekről, tehát a határon túli magyar nyelvű színházakból is, Komáromtól Beregszászon és Sepsiszentgyörgyön át Újvidékig. A krémet azonban, amire elsőként fogytak el mindig a jegyek és miattuk már hajnalban ott kígyózott a sor a színháznál a jegyárusítás első napja előtt, a fővárosi társulatok bemutatói jelentették. A Katona József, az Örkény, a Radnóti, a Nemzeti Színház versenydarabjaira (kb. ez volt a sorrend is az idekerülő előadások számszerűsége alapján) és más budapesti teátrumokéra, no meg néhány alternatív színház produkciójára, utóbbiak igen változó felhozatalban szerepeltek itt. Ezt a szép világot a COVID és egyéb tényezők ugyan elsöpörték, és egyelőre az országos színházi találkozónak sincs hasonlóan színvonalas utóda, de a bama.hu nem tett le arról, hogy évről évre adjon egy friss kínálatot azokból a Budapesten játszott színházi előadásokból, melyek valószínűleg itt lennének a POSZT-on, ha újra indulna a találkozó.

Mi mással kezdhetnénk, mint a Katona József Színházzal, mely toronymagasan a legtöbb versenydarabot hozta ide az évek során, valamint a legtöbb legjobb előadás, legjobb rendező díjat, összességében a legtöbb elismerést söpörte be. Sokak és a kritikusok véleménye szerint is most Székely Kriszta rendezésében a Hedda Gabler az egyik legnépszerűbb új bemutatójuk, így hát ezt néztük meg és mondjuk el róla a véleményünket.