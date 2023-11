A norvég dokumentumfilm helyszíne Norvégia hegyvidéke, amely díszlete annak a varázslatos utazásnak, amely életről, halálról, természetről és a világban való létezésről szól.

A film rendezője Margareth Olin, aki a szülőföldjén komponálta meg ezt a lírai filmet, és főhőse is ő, valamint saját idős szülei, akikkel elindul a végtelen vadonba. A család mindig is itt, a természet közvetlen közelében élt, még akkor is, amikor a Föld ősi erői megmutatták legkegyetlenebb oldalukat. A film jól bemutatja azt, hogy hogyan rezonál egymással a környezet és az ember belső léte, amit a szülők szerelme az élethosszig tartó hűség is tanúsít, de még a legszilárdabb hegy sem marad változatlan, különösen egy olyan korban, mint amilyen a miénk.

A direktor eddig 13 filmet tett le az asztalra, és a kritikusok mindet elismeréssel fogadták, valamint számos külföldi fesztiválon is bizonyított, és számos hazai és nemzetközi díjat is bezsebelt velük.