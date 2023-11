Varga Zoltán Zsolthoz mindig is közel álltak a figurális ábrázolások, fiatal kora óta számos Nepomuki Szent János szobrot restaurált az országban, de épületeken, műemlékeken is dolgozik, csapatával ő végezte például a gödöllői kastély restaurálási munkálatait az elmúlt évtizedekben.

Pécsre amellett, hogy elhozta szobrait, az írórezidenciára érkezett, két hétig legújabb novelláin dolgozott.

– Negyvenkét éves voltam, amikor egy író-olvasó találkozón Ferdinandy György mesélt a személyes élettapasztalatai által ihletett írásairól, felötlött bennem, hogy az én életem kalandos történeteit is jó volna megörökíteni irodalmi formában. A Liget folyóiratban jelent meg több művem, majd az Orpheusz Kiadónál novellásköteteim is. A mai, modern és gyorsuló korban, úgy gondolom, a novelláknak van leginkább létjogosultsága. Prózai műveim mellett verseket is írok, amelyekben szintén a tömörségre, a gondolataim rövid, velős kifejezésére törekszem – számol be a sokoldalú művész.

Elmondta, az írás számára egyfajta traumafeldolgozással indult, ugyanis gyermekként igen nehéz időszakot kellett, hogy megéljen: szülei válását követően nevelőotthonba került.

– Ezeket az emlékeket is kiírtam magamból, számos novellámban foglalkoztam a családommal és a gyerekkori élményekkel – árulta el a művész, aki azóta, saját bevallása szerint már boldog, négy unokás nagypapa, sőt, éppen az ötödik, legifjabb családtagot várják.

Ír, szobrászkodik és restaurál

Varga Zoltán Zsolt 1962-ben született Szombathelyen. Többször járt Pécsen, először diákként, később pedig a XIII. Országos Kisplasztikai Biennálé idején, amikor is egy szobrát beválogatták a neves képzőművészeti seregszemlére. Ezúttal a Zsolnay negyedben szállt meg az írórezidencián, ez idő alatt több, a városban zajló kulturális eseményen vett részt. Elmondta, hogy a portrészobrok mellett absztrakt, de figurális ábrázolásokat, fából készült torzókat is készít. Egyéni és csoportos kiállításokon is mutatott már be alkotásokat. A közelmúltban megjelent novelláskötete „Euridiké halott” címmel látott napvilágot. Legújabb kötete az unokáknak írt „Kerekerdei mesék”, ami a Magyar Napló Kiadó gondozásában jelent meg.