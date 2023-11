Az advent egy különleges, szívmelengető időszak, ekkor feldíszítjük a szívünket és az otthonunkat is. Nagyon sok baranyai településen hagyomány a karácsonyi dekoráció készítése, sok faluban feldíszítik a fenyőfákat, vagy a városok központjában felállítják a mindenki karácsonyfáját. Egyre több helyen készítenek látványos dekorációt a közterületekre, középületekre is. Ezt szeretnénk most mi is megmutatni.

Fotó: Facebook / Nagy Csaba

Adventi kezdeményezésünkre olyan képeket várunk a baranyai falukból, városokból, amelyek a szépen feldíszített mindenki karácsonyfáját mutatják be, de szerepelhet a képen a település központjában lévő adventi koszorú vagy egy ünnepi díszbe öltözött középület, iskola, óvoda, hivatal, kultúrház is. A korábbi években nagyon kedveltük azokat a fotókat, ahol a helyiek, vagy a dekoráció elkészítésében segítő emberek, ünneplő gyerekek, műsort adó kórusok, vagy éppen a karácsonyi vásár árusai is szerepeltek a képeken. Szívesen látnánk a helyi ünnepváráshoz kapcsolódó történeteket, néhány sort a dekoráció létrejöttéről, illetve a településen szervezett adventről.

Fotó: Facebook / Nagy Csaba

Kérjük, hogy jó minőségű, éles, nem homályos fotókkal jelentkezzenek olvasóink, hiszen ezeket tudjuk megjelentetni az újságban és online felületünkön is. Szeretnénk minden felhívásunkra jelentkező településről legalább egy-egy fotót bemutatni, ezért érdemes több képet beküldeni szerkesztőségünkbe. Az ünnepi díszbe öltözött településeket a Dunántúli Napló karácsony előtti lapszámaiban képes összeállításokon keresztül szeretnénk bemutatni. Valamint a bama.hu Facebook-oldalán külön posztban mutatunk be minden települést. S azokra a településekre, melyek a legtöbb kedvelést, reakciót kapják karácsony előtt személyesen is ellátogatunk, és arról is beszámolunk.

A képeket bárki beküldheti a viktoria[email protected] e-mail-címre legkésőbb december 15-ig.