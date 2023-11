Egészen december 5-ig látható a november 9-én megnyílt Az eltűnt helyőrség című kiállítás a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Ház Apáczai Galériájában. A tárlaton az egykori pécsi laktanyák életébe láthatnak bele az érdeklődők. A fotókiállítás megálmodója Tomisa Sándor volt katonatiszt, akinek a februári Rendőr voltam című tárlat során jött az ötlet, hogy lehetne egy katonákra fókuszáló bemutatót is tartani. Ekkor ismerkedett meg Laufer Lászlóval, a Dunántúli Napló fotóriporterével is, akinek archívumából rengeteg képet beválogattak a most nyíló kiállítási anyagba. A tárlat körülbelül 80 százalékát az ő fotói teszik ki, de emellett magángyűjteményekből is kerültek be fényképek.