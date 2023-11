A fotókiállítás megálmodója Tomisa Sándor volt katonatiszt, akinek a februári Rendőr voltam című tárlat során jött az ötlet, hogy lehetne egy katonákra fókuszáló bemutatót is tartani. Ekkor ismerkedett meg Laufer Lászlóval, a Dunántúli Napló fotóriporterrel is, akinek archívumából rengeteg képet beválogattak a most nyíló kiállítási anyagba. A tárlat körülbelül 80 százalékát az ő fotói teszik ki, de emellett magángyűjteményekből is kerültek be fényképek.

A szervező elmondása szerint már a megnyitón 50-60 ember megjelenésére számítanak, amelyet Milos Attila nyugállományú ezredes nyit meg, mindemellett pedig élőzenével is kedveskednek az érdeklődök. Egy két fős formáció katonadalokkal teszi még színesebbé az estét.