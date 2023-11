Megelevenedik a költő élete 1 órája

Képzeletbeli utazásra hív a tárlat Petőfi korába

A Petőfi 200 mozgó múzeumbusz számos meghívást kap országszerte és a határainkon túlra is. Most Szigetvárra is ellátogatott.

Tóth Viktória Tóth Viktória

Forrás: MW Fotó: Nagy Balázs

„Átröpűlök hosszában hazámon” - ezt a címet viseli a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából életre hívott vándorkiállítás. Mint azt tanulmányainkból ismerhetjük, a költő életében meghatározó szerepet játszott az útkeresés. Mind fizikálisan, mind lelkileg. Számos jelenlegi határainkon belüli és túli településen is megfordult. Ezen a gondolatmeneten haladva, a buszkiállításnak is kiemelt célja, hogy minél több honfitársunkhoz juttassa el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját. Még 2022 szeptemberében indul útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, mely azóta több mint 200 településen járt már. A PIM információiból kiderül, hogy a kiállítás képzeletbeli utazásra hív: 1845-ben felszállunk a szekérre Petőfi mellé, hogy a költő felidézze számunkra múltjának meghatározó állomásait, és velünk együtt fürkéssze jövőjét. A tárlat nem a költő életrajzát helyezi fókuszba, sokkal inkább az alkotói attitűdöt meghatározó döntési helyzeteket mutatja be, mint például a költővé válás, a társadalmi mobilitás, az életpálya megválasztása, a közéleti szerepvállalás, az irodalmi élet szervezése vagy akár a családalapítás. – A kiállítás gerincét tíz kiemelt gyűjteményi darab alkotja, mely a képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzi: ilyen az édesapa Petrovics István mészárosbárdja, a Szendrey Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárca, vagy éppen egy biliárddákó, amelyet Petőfi a törzshelyén, a Pilvax kávéházban használhatott. Minden relikviához tartozik egy-egy kiemelt vers, valamint számos idézet, kézirat, művészeti alkotás és irodalomtörténeti érdekesség, amelyek együttesen egy-egy meghatározó élethelyzetet vagy témakört tárgyalva mutatják be a költő életének legfontosabb állomásait – derül ki a múzeum vonatkozó közleményéből.

Szigetváron lehet megtekinteni most a vándorkiállítást A Petőfi busz igazán népszerűnek tekinthető, korábban több alkalommal járt már vármegyénkben is, így például Villányban is állomásozott már. Ezekben a napokban Szigetvárra látogatott el a busz, mely díjmentesen megtekinthető a Zrínyi téren. November 28-án 14:45-kor és és 15:30-kor nézhető meg a kiállítás. A buszon képzett múzeumpedagógus asszisztensek fognak vezetést tartani, kérik, hogy az érdeklődők pontosan érkezzenek az időpontokra. Jó alkalom lehet a buszlátogatás akár érettségi előtt álló fiataloknak tudásuk bővítése szempontjából. De bizonyára az idősebb korosztályba tartozók számára is tartogathat érdekességeket a tárlat, akár feleleveníthetik vele iskolai tanulmányaikat.

