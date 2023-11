A zenekar igazgatója, Horváth Zsolt úgy fogalmazott, a nemzetközi színvonalú művészeti műhely fejlődésének újabb fontos szakaszához érkezik, miután Bogányi Tibor 12 évi kiváló dirigensi tevékenységével az együttesnél a kamarazenélés finom összhangját szimfonikus szintre emelte, Kesselyák Gergely vezetésével pedig a zenekar az operajátszás és a szimfonikus zene kelet-közép-európai irodalma felé mozdul el. Mindemellett Bogányi Tibor sem szakít a PFZ-vel, első állandó vendégkarmesterként folytatja Pécsett a zenekarépítést és több hangversenyen is vezényelni fog.

A zenekar igazgatója rövid áttekintést is adott a húsz­éves fejlődés szakaszairól. Eszerint: „Hamar Zsolt volt az, aki 2003-tól 2009-ig kimozdította és új pályára állította a zenekart. Peskó Zoltán a Pécs2010 EKF idején állt az együttes mellé, és igyekezett nemzetközi szinten is felhívni a figyelmet az együttesre. Bogányi Tibor 2011-ben érkezett és egymást megbecsülő közösséggé, saját zenei arculattal rendelkező zenekarrá formálta a zeneművészeket. Varga Gilbert pedig 2019-ben kapcsolódott be, minőségorientált szemléletével, igényes aprólékos műhelymunkát kialakítva.

Bogányi Tibor több mint 300 hangversenyen vezényelte a Pannon Filharmonikusokat, csaknem ezer művet tanított be az együttesnek, melyekből igen sikeresként a Bruckner-szimfóniák játékát emelte ki. Lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy vannak újabb nagy tervei, de egy-két évet szabadúszó karmesterként szeretne eltölteni.

Horváth Zsoltot itt arról faggattuk, miben hoz változást az új vezetőkarmester személye, s megtudtuk, hogy az operajáték sokkal hangsúlyosabb lesz a továbbiakban. Többre törekednek, mint a pécsi operajáték megreformálása, nemzetközi kvalitású operajátszást szeretnének megvalósítani. Műsorra kerülnek majd például kortárs populáris operák is, a Kodály Zoltán hangversenytermet pedig technikailag is fejleszteni fogják.

Azt már Kesselyák Gergelytől tudtuk meg, hogy a pécsi vezetőkarmesteri munka mellett továbbra is tanítja majd a Színművészeti Egyetemen az operarendezőket, és most egyezett meg éppen húsz operaházi előadás vezényléséről is, de ez csaknem a fele a korábbi itteni tevékenységének, így nem okoz gondot a Pannon Filharmonikusok vezetőkarmesteri tisztségének színvonalasan eleget tenni. A Kodály Központban ezután műsorra kerülő operáknál pedig új rendezői formákban a szcenírozott bemutatóknál sokkal elvontabb, látványosabb előadásokban gondolkodik.