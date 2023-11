Egyesítik erőiket 1 órája

Két nő és egy tinédzser igyekszik megmenteni a világot a pusztulástól

Újabb Marvel film debütált nagyvásznon novemberben, amely a Marvelek címet viseli. November 14-én ezt a szuperhősös alkotást is vetíti a pécsi Uránia Mozi és a Cinema City is is, utóbbi több alkalommal is.

Forrás: Shutterstock Fotó: Stock-Asso

Marvel Kapitány visszaszerezte személyazonosságát a zsarnoki kree-ktől és bosszút állt a Legfőbb Intelligencián, de a nem várt következmények miatt rábízzák az univerzum destabilizációjának terhét. Kötelességének teljesítése közben azonban bekerül egy kree forradalmárhoz köthető, rendellenes féreglyukba, ennek pedig az lesz a következménye, hogy összekeveredik a képessége a Jersey Cityben élő, Marvel Kapitány-rajongó Kamala Khan, azaz Ms. Marvel, illetve Carol elhidegült unokahúga, az asztronauta Monica Rambeau kapitány képességeivel. A hármasnak emiatt meg kell tanulnia csapatként dolgozni, hogy Marvelekként megmentsék a világegyetemet. A pécsi Cinema City november 14-én 3D-ben magyar nyelven egyszer – 13:30 –, 2D formátumban, és szintén magyar nyelven kétszer – 15:45; 20:15 –, míg 2D-ben, eredeti nyelven és magyar felirattal egyszer – 18:00 – vetíti az alkotást. Az Uránia Mozi szintén egyszer – 18:30 – küldi vászonra a filmet kedden.

