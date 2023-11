A manók a Mikulás szorgos segítői, és most Mecseknádasdon a Karácsonyi manóképző túra keretében azzá válhatnak a gyerekek is. És hogy mit kell ehhez tenni? December 10-én délelőtt 10 órakor megjelenni a Nemzetiségi Általános Iskola és AMI-nál, innen veszi kezdetét a túra, amely során a résztvevők kalandoznak Mecseknádasd utcáin, feladatokat oldanak meg, amellyel manóképesítés szerezhető, a Mikulás pedig egy kitűzővel is hivatalossá teszi ezt.