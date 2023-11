Ezúttal négynapos lesz a fesztivál, és a jól bevált recept szerint tematikus programokkal. A könnyűzenei, népzenei és világzenei találkozó december 27-én indul, a jubiláló, immár ötödik Balkán Fesztivállal. S nem akárki lesz most a sztárvendég, az igen népszerű szerb énekes király, Miroslav Ilic érkezik, aki kétórás koncertet ad ötfős zenekarával az Expo Centerben. Egyébként ez az állandó helyszín, egy nap kivételével minden koncert itt hallható, még a Neoton előszilveszteri bulija is. A Balkán Fesztiválról pedig tudni kell azt is, hogy Miroslav Ilic fellépését követően a Baranya Orkestar húzza a talp­alávalót, s kólózást ígérnek hajnalig.

Mint Trubics Zorán főszervezőtől megtudtuk, aláírták már a szerződést a 2024. évi sztárvendéggel is, méghozzá a leghíresebb horvát énekesnővel, Severinával, akinek a koncertjére az első száz early bird jegyet az idei fesztiválon lehet megszerezni. Ha pedig Balkán est, ezúttal is fontos szerepet kap a délszláv gasztronómia, többek között csevapcsicsát, pljeskavicát és osjecko pivót lehet fogyasztani.

Délről északabbra tolódik a zene egy nappal később, december 28-án, amikor tehát ugyancsak az Expo Centerben a második Sváb fesztivált rendezik. Itt a legnevesebb fellépő az osztrákok kedvence, Marc Pircher és a Junge Paldauer lesz, akik ugyancsak hajnalig zenélnek. Rajtuk kívül fellép a Wemender Mannerchor, a Donau Krainer Zenekar, a Fekeder Musikanten és a Leőwey Táncegyüttes. És persze itt is megkóstolhatók sváb ínyencfalatok.