A programok délután egy órától kezdődnek, lesz többek között íjászat a vár vitézeivel, kézműves foglalkozás és lámpás készítés. Igazán érdekesnek ígérkezik még a süsd meg a saját kürtőskalácsod program is, az édességet a résztvevők saját maguknak készíthetik és ízesíthetik majd. Lesz még korabeli levélírás lúdtollal és pecséttel és lámpás felvonulás is. Ellátogatnak a várba a Mancs Ranch állatai is, amelyeket lehet majd simogatni. A hűvös időben jól fog esni a tea, és a zsíros kenyér.