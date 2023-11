Rettegés felsőfokon 1 órája

Mindenki erőszakos halált halt a félelmetes házban

Nincs semmi meglepő abban, hogy számos horrort is találunk a mozik kínálatában, hiszen október 31-én volt halloween. Ugyan már november elseje van, de a borzongás egy nappal később is borzongás, így ha erre vágyunk kikapcsolódásképp, akkor A ház, ahol a gonosz lakik című alkotás tökéletes választás. A filmet a pécsi Cinema City két alkalommal is vászonra küldi.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotó: Prostock-studio

A svéd horrorfilm középpontjában egy népszerű szellemvadász csapat áll, a Gone Ghosting, akik milliókat kerestek élő adásokból. Azonban egy nap az operatőrük távozik, és bizonyítékot szivárogtat ki arra vonatkozóan, hogy a csapat meghamisította a nyomozást. A szellemvadász társaság ezt követően szeretné visszaállítani hitelességét, és visszaszerezni követőit, ezért élőben szeretnének közvetíteni egy szellemvadászatot, hogy bebizonyítsák, hogy szellemek igenis léteznek. Egy olyan házba törnek be, ahol a legendák szerint egykor mindenki erőszakos halált halt. A betörés után nem sokkal a legőrültebb élő adást közvetítik, amelyben a csapat tagjainak az élete lesz a tét. A pécsi Cinema City a filmet két alkalommal – 18:15; 20:15 – vetíti november elsején.

