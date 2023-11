Hogy mindez miért alakulhatott így, arról elmondták, hogy a környéken részben hasonló korú és élethelyzetű emberek laknak, jobbára fiatal párok kicsi gyerekekkel, és szinte mindenki ismer mindenkit. Megtudtuk azt is, hogy mára már szülők lettek azokból az első fecskékből, akik tíz-húsz éve még gyerekként kilincseltek cukorkáért, és most már ők osztanak. A házaspár azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy egyik 80 éves szomszédjuk szintén osztogatott. Szintén érdekesség, hogy a Dunántúli Napló által megszólaltatott pár nem tud olyan pécsi városrészről vagy szomszédos településről, ahol hasonló kultusza alakult volna ki a kelta ünnepnek.

Ha valaki túlontúl modern­nek találná a fentieket, a fiatal házaspár azt is jelezte, hogy három-, illetve ötéves gyermekeik már nagyon várják a november 11-én esedékes Márton-napot, amikor szüleikkel és kis társaikkal együtt lámpásaikkal, mécseseikkel vonulnak majd fel a kisvárosban.

A kelták és a Mecsek

Az online enciklopédia leírása szerint a halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ír ünnep október 31. éjszakáján, a mindenszentek előtti estén, amelyet elsősorban az angolszász országokban tartanak. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába: a kivándorló ír földművesek magukkal vitték az ősi kelta eredetű népszokásaikat és hitvilágukat is. Ezen a helyen érdemes azt is megemlíteni, hogy a Nyugat-Mecsekben kelta-avar gyűrűként is ismert Jakab-hegyi őskori földvárat Krisztus előtt 350 körül a kelták foglalták el a várat, és a római időkig szintén egy királyság fővárosaként használták.