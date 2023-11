– Fantasztikus, hogy újra külföldre utazhat társulatunk, és a pécsi és hazai repertoárjátszás mellett lehetőségünk nyílik egy friss közönségnek bemutatkozni, ezáltal is inspirálódni. Németországban erős és értő közönsége van a modern balettnek, így a meghívás maga már a munkánk elismerését jelenti. Most egyébként is különösen fontos minden pozitív visszajelzés a művészi életben. A turné társulatépítő ereje sem elhanyagolható, melyet jó lesz táncművészeinknek az elmúlt évek kihagyása után újra megtapasztalni. Csodálatos tudni, hogy Pécs testvérvárosa, Fellbach kulturális vezetése nem mondott le rólunk, és folyamatosan azon voltak, hogy a Rómeó és Júlia előadásai valamikor mindenképpen megvalósulhassanak. Fellbach városa mellett köszönettel tartozunk Méhes Márton korábbi nemzetközi kulturális menedzsernek, jelenleg a bécsi Collegium Hungaricum igazgatójának a szervezésért, valamint a Liszt Intézet Stuttgarti Magyar Kulturális Központ igazgatójának, dr. B. Szabó Dezsőnek a segítségért. Hálásak vagyunk a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a támogatásért, hiszen egy ilyen utat önerőből nem tudunk megvalósítani.