– A rendezőt az a gondolatkör foglalkoztatta amit ez a dráma megdöbbentő erővel mutat föl, ami társadalmunkban az eldurvult érintkezési viszonyok mögött van: a lélektelenséget, a magányt, az öntudathiányt, a szeretetéhséget; az emberi lét hiánybetegségeit – hangsúlyozták a produkció újbóli színrevitelével kapcsolatban.

Az országos szintű sikert a Színikritikusok Díját odaítélő szakemberek véleménye is megerősíti, akik három kategóriában is rangos díjra jelölték. Mint a Pécsi Harmadik Színház lapunkat értesítette, több mint 90 bemutató megtekintése után Gabnai Katalin Vincze János rendezését a legjobb független színházi előadás, Bacskó Tündét a legjobb női főszereplő, László Csabát a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájába sorolta; Nánay István – aki az 1988-as Csirkefej előadásról is elismerően írt – jelölőlistájára a legjobb női főszereplő kategóriában Bacskó Tünde ugyancsak felkerült a Vénasszony szerepében nyújtott alakítása révén.

Az előadás jelentőségét kiemelte az a budapesti szerzőpáros is, akiknek tollából nemrég napvilágot látott a Pécsi Harmadik Színház történetét Vincze János rendezői életművén keresztül bemutató könyv. Cseh Andrea Izabella és Farkas Éva az általuk gondozott színházi weboldalon tették közzé 2022/2023-as évadértékelésüket, s ebben a legjobb független színházi előadások közé emelték a Csirkefej előadást, Tamás Éva alakítását pedig a legjobb női mellékszereplők sorában említik.

Spiró György megrendítő története legközelebb november 7-én elevenedik meg a teátrum nagyszínpadán.