Somogyvári-Mecskei Mária elmondta, közel négy éve fotózik. Először egy egyesület rendezvényein próbálta ki magát a fényképezésben, s már ekkor magával ragadta a pillanatok elkapásának érzékeny művészete.

– Ezt követően a természetjáró, gomba-szedő túráim során is egyre többet fotóztam, szívesen örökítettem meg a természet kincseit, illetve a városi épületeket is. Többször indultam előre eltervezett utazásokra, hogy különböző várakat, kastélyokat, arborétumokat örökítsek meg. Az elkészült képeket utómunkát követően a Facebookon és különböző fotós csoportokban osztottam meg. A további fejlődésre motivált a sikerélmény és a pozitív visszajelzések, amelyeket itt kaptam, hiszen többször választották fotóimat a nap vagy a hét képévé ezeken a felületeken. Eleinte autodidakta módon tanultam, majd egy tanfolyamot is elvégeztem, most pedig Marsalkó Péter a mentorom, akitől a jövőben is szeretnék minél többet tanulni és még professzionálisabb fotókat készíteni – mesélte Somogyvári-Mecskei Mária.