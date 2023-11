A kötetben az olvasó közelebbről megismerkedhet Casanova alakjával, akinek történetében előkerülnek a bizarul hangzó higanykúrák, a szifilisz, és az óvszer is. Mindemelett olvasás közben elmerülhetünk a karneváli forgatagba, és még az is kiderül, hogy ciao, mint köszönés, velencei gyökerekkel bír. Képet kaphatunk arról is, hogy miféle változást hozott a könyvnyomtatás elterjedése Velencében, vagy épp arról, hogy hogyan született meg a ma is ismert kurzív betűtípus, az Italic. De olyan kérdésekre is választ ad a kötet, hogy miért szorultak ki végül a főtérről a korábban ott lévő pici hotelek, a húspiac, a kis mozgó árusok és latrinák. És ha ez még mindig nem lenne elég, akkor a divat és parókák világa is feltárul az olvasó előtt.

A november 24-ei kötetbemutatón való részvétel ingyenes, amelyen a szerzővel Igrinyiné Vida Melinda beszélget.