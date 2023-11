Hogy a fesztivál megvalósult, az a támogató, egyetemi kamara-sorozatot is szervező Potenton Alapítványnak köszönhető és az anyagi forrásokon múlik, hogy lesz-e folytatás. Mindemellett rendszeresen szerveznek majd zenei táborokat és jazzkoncerteket is, amelyeken bárkit szívesen látnak a hallgatóság körében. Az első Pécsi Jazz Napokon például a közönség soraiban ott ültek a Leőwey és a Művészeti gimnázium tanulói is.