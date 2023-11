Ki ne lenne kíváncsi néhány szaftos és megbotránkoztató titokra, amely Velencében történt? November 23-án, délután 5 órakor párra fény is derül a Ciao, Venlence! című kötet beszélgetésén. A könyv szerzője Bárkányi Noémi, az ő segítségével közelebbről megismerkedhetünk Casanova alakjával, akinek történetében előkerülnek a higanykúrák és a szifilisz is. De mindemellett elveszünk a karneváli forgatagba, és elmerülünk a divat és parókák különleges világában is. Az írónővel Igrinyiné Vida Melinda beszélget.