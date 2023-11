Nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy rengetegen voltak kíváncsiak a Breuer Marcellről szóló tárlatra, amelyen olyan különlegességeket is megcsodálhatunk, mint a Vaszilij-szék, ami nevét Vaszilij Kadinszkij után kapta – Breuer Marcell munkatársa –, aki érdeklődést mutatott ezen bútor iránt, amelynek újdonsága a tartószerkezet zárt, folytonos vonalvezetésében, ergonómiájában és esztétikájában rejlett. Ez egy olyan csodálatos darab, hogy legszívesebben mimagunk is beleültünk volna, és kipróbáltuk volna, hogy megtudjuk, hogy Vaszilij miért is szeretett bele ebbe az ülőalkalmatosságba.

Több kincs is felfedezhető a kiállításon, de a másik igen egyedi darab a Breuer Marcell New York-i irodájából származó gránit asztal, amelyhez a koncepció 1954-ben született meg, és mint kiderült a terven szereplő méreteknél valamivel nagyobb méretben rendelte meg magának az építész.