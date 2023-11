– A meneten is szüleikkel együtt vehetnek részt a gyermekek, akik végül a polgármesteri hivatal kemencés udvarára érkeznek meg, ahol vendégül is látjuk őket – mondta el lapunknak Vér József, Bicsérd polgármestere. Ezt követően játékok is várják a felvonulásba bekapcsolódó gyerekeket.

– A gyerekeket az általános iskola pedagógusai is elkísérik, általában jó 120 fős csapat szokott összejönni – tájékoztatott Vér József.

A településen ezt követően november 25-én 20 órától az általános iskola tornatermében jótékonysági bált szerveznek, amelynek bevételét az óvoda udvari játékainak fejlesztésére fogják fordítani.