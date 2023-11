Maradt meglepetés a hangverseny második részére is, mert Saint-Saëns Orgonaszimfóniája páratlan a maga nemében. A francia zeneszerző fiatalon megalkotott két szimfóniát, aztán sokáig nem foglalkozott ezzel a zenei formával. Majd angol megrendelésre mégis rászánta magát, s egy olyan terembe tervezték az előadást, ahol híres orgona is állt, adódott a lehetőség, hogy újdonságként ezt a hangszert is beépíti a darabba. Emellett magyar vonatkozása is van a szimfónia bemutatásának, ugyanis az 1886-os bemutató évében elhunyt Liszt Ferenc emlékének tisztelgetett vele a zeneszerző. Pécsett most egy mobil orgonán szállt be az előadásba Kovács Szilárd Ferenc, a Pécsi Bazilika zeneigazgatója és tökéletesen bezengte a teret a mobil hangszer is. Egyébként Saint-Saëns-nak olyan sikeres lett ez a műve, hogy a szerző ezt követően nem készített már több szimfóniát, mondván, ennél jobbat úgy sem lenne képes összehozni.

A Pannon Filharmonikusok pedig hatalmas létszámban megmutatták, hogy mire jutottak 12 év alatt együtt (az eddigi leghosszabb idő, amit egy karmester a zenekar élén eltöltött) Bogányi Tiborral. Mert a szimfónia előadása közben hullámzott a lágy andalgás csilingelő fellegében és a mindent elsöprő vágtató zenében a hallgatóság, miközben kamrazenei finomságok is érzékelhetők voltak a nagyzenekari játékban.

Kodály Központ, november 25.

Háromszor három

A Pannon Filharmonikusok és Balázs János koncertje