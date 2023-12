Előadásában az éppen 120 éve Bissén született kisgazda politikus, a második magyar köztársaság első miniszterelnöke, majd 1948-től emigrációba kényszerült Nagy Ferenc és Harry S. Truman egykori amerikai elnök párhuzamos életrajzát mutatta be azon a ponton túl is, mikor a két élettörtének metszette egymást, ráadásul nem is egyszer.

Máté Zsolt a két személy közéleti szerepvállalása előtti élettörténetében is felfedezett párhuzamokat, például, hogy Truman és Nagy Ferenc is protestánsok voltak, előbbi baptista, utóbbi gyakorló református. Ugyan egy későbbi kisgazda politikusnál nem tűnik meglepőnek, hogy mezőgazdasággal foglalkozó családból származik, de – mint az előadásból kiderült – ugyanez elmondható Trumanról is.

A kutató beszámolt arról is, hogy miként kerületek a politikába: Trumant az akkor már betegeskedő Franklin Delano Roosevelt (FDR) alelnökének kérték fel, majd mindössze 82 nap után, FDR 1945 áprilisában bekövetkezett halála miatt az elnöki székben találta magát, azzal a feladattal, hogy lezárja a második világháborút.

Nagy Ferenc a Horthy-korszakban kifejtett ellenzéki tevékenysége miatt lett az háború után megalakult kerülhetett be az akkori politika élvonalába. Először az ideiglenes nemzetgyűlés elnökévé, majd 1946. február 4-étől a köztársasági elnökké választott Tildy Zoltán helyett nevezték ki Magyarország miniszterelnökévé, amely tisztségéről 1947. június 1-jén kényszerült lemondani.

Már a nemzetgyűlés elnökeként kezdte el keresni a kapcsolatot közvetlenül Truman elnökkel, miután Magyarország jövőjét nem a szovjet blokkon belül képzelte el. Szó szerint arra kérte 1945. decemberi táviratában az USA elnökét, hogy „a magyar nemzet legyen a demokratikus világrendnek a része”. Továbbá – mint később kiderült, sikertelenül- megpróbálta a revízió során az országhoz visszakerült területek megtartását elérni.

Nagy Ferenc már miniszterelnökként 1946 nyarán a Fehér Házba is eljut, erről az előadáson is bemutatott, Truman elnökkel való kézfogását is megörökítő fotó is tanúskodik, ugyanakkor érdemi tárgyalásra nem került sor. Truman saját emlékirataiban nem emlékezett meg a rövid találkozó témáiról, ugyanakkor más forrásokból az derül ki, hogy az amerikai elnök számára a legfontosabb kérdés a magyar politikusok vonatkozásában a Duna hajózhatósága, valamint bizonyíthatóan mezőgazdasági témákról is szó esett – ismertette a kutató előadásában.

Máté Zsolt előadása szerint Nagy Ferenc miután emigrációba kényszerült 1948-ban gratuláló táviratot küld november elején az újraválasztott Trumannak, akitől öt éves amerikai tartózkodás után 1952-ben kér ismételt személyes konzultációt kér, hogy részt vehessen az amerikai külügy Magyarországgal kapcsolatos politikájának alakításában. Erre az ottani diplomácia kezdetben mutatott fogékonyságot, végül mégsem alkalmazták az amerikaiak közép-európai tanácsadóként Nagy Ferencet.

A Nagy Ferenc által kezdeményezett találkozás 1963 novemberében valósul meg Kansasben, Truman személyesen végigvezeti a magyar politikust elnöki könyvtárán. Kapcsolatuk egy kézfogással ér véget – derült ki az érdekfeszítő előadásból.