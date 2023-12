A harmadik adventi hétvégén közösségi összejövetelt tartottak Királyegyházán. A település központjában lévő Templom téren többféle programelemmel várták a lakosságot december 17-én. Adventi vásár során válogathattak különböző portékák, kézműves termékek között. A rendezvényen felléptek a királyegyházai általános iskolások is, akik karácsonyi műsort adtak. A legkisebbek számára a Holló együttes szolgált további szórakoztató produkcióval, a felnőttek pedig a Megarox karácsonyi koncertjén kapcsolódhattak ki a templom előtti téren. A vasárnap délutáni programot sétáló óriásbábok felvonulása zárta: eljött Olaf, a hóember, illetve egy vidám rénszarvas is.

Az adventi összejövetel során a harapnivalóról is gondoskodtak a szervezők, kürtőskalácsot és virslit kínáltak a látogatóknak. A rendezvény során a királyegyházai lakosokat meg is vendégelték egy pár virslivel, a kalácsokat kedvezményesen szerezhették be a helyiek.