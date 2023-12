Bama.hu videó 23 perce

A Halál mászik le a kéményeken Télapónak álcázva magát (videó)

Karácsony előtt és az ünnep napjain szívesen kuckózunk be a televízió elé, és nézünk egy klasszikus karácsonyi filmet. Ez is tökéletes, de van egy másik ugyanebbe a kategóriába tartozó kikapcsolódás is: az olvasás. Ehhez a tevékenységhez ajánl könyveket most Hári Viktória, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa.

Milyen könyveket olvasnánk karácsonykor, ha nem olyat, aminek témája ez az ünnep? Ez szinte kőbe van vésve. Megmelengeti a szíveket Az első kötet, amelyet Hári Viktória ajánlott a karácsonyi időszakra a Hull a hó címet viseli, és három szerző, John Green, Maureen Johnson és Lauren Myracle történeteit rejti. A karácsony varázsát kelti életre a három író ebben a kötetben, amelyben elsőre azt hisszük, hogy három egymástól teljesen független történetet olvasunk, de ahogy haladunk előre, és fogynak a lapok, úgy ébredünk rá, hogy minden összefonódik szép lassan, amíg nem kapunk egy kerek egészet. A karácsonyi történetekben az a legjobb, hogy nem erőltetnek bele az írók olyan karaktereket, akiket utálnánk. Még, ha valaki ellenszenves is az elején, a végére megértjük minden tettét, és a szívünkbe zárjuk. Ez igaz erre a kötetre is, amelyet a könyvtár munkatársa azoknak ajánl, akik szeretnének karácsonykor egy kedves, szerethető könyvet olvasni. A kötetből film is készült, ami megnézhető a Netflix oldalán. A Halál mászik le a kéményeken A második könyv, amelyet ajánlott Hári Viktória kicsit más, de ugyanúgy karácsonyi, csak nem a való világban játszódik, hanem egy teljesen másikban, amelyet maga Terry Pratchett álmodott meg. A kötet címe Vadkanapó, amelynek helyszíne a sokak számára ismert Korongvilág, amely igen groteszk, és az író elképzelése szerint négy elefánt és egy teknős tartja, amelyben ugyanúgy van Télapó, csak őt Vadkanapónak hívják. A kötet története szerint Disznólesés előestéjén, azaz a Csendes éjen nem látni Vadkanapót, helyette a Halál mászik le a kéményeken, aki lelkesen igyekszik utánozni a vidám, pufók, nagyszakállú öregurat, még a ho-ho-hót is beveti, viszont az év legsötétebb éjszakája egyre sötétebbé válik. Ezt azonban meg kell akadályozni, és itt jön a képbe Zsuzsa, a rendhagyó nevelőnő. És nem meglepő, de ebből a könyvből is készült film, amely magyarul a Varázsapu nevet viseli, és véleményem szerint zseniális. További ünnepi könyveket ajánl Hári Viktória, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa a videóban.



