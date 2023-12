Kalandozzunk kicsit a kültérre is, ahol a XII. Adventi Kézműves- és Mesevásár a harmadik adventi hétvégén is programokkal várja a kilátogatókat. Nem csak a gasztronómia előtt áldozhatunk odakint, hanem az ünnepi programok előtt is. December 16-án délután fél 4-kor Vlasits Barbara színművész érkezik a Széchenyi térre, hogy mesét olvasson a gyerekeknek. És ha ez még nem lenne elég, akkor a Pécsi Nemzeti Színház erkélykoncertjét is élvezheti a közönség 6 órakor a Színház téren.

December 17-én is megtelik élettel, zenével és mesével a tér. Délelőtt 11 órakor a Veronika kvartett által szállnak majd messze a kellemes dallamok. Délután fél 4-kor pedig az elmaradhatatlan meseolvasás következik, ahol most a felolvasó Czirják Emese lesz. A nap zárásaként pedig a vásárban nézelődők élvezhetik a Mátyás Király Utcai Általános Iskola és a Leőwey Klára Gimnázium kórusának műsorát.

Ha pedig teljes elcsendesedésre és nyugalomra vágyunk, akkor december 16-án mindenképp tervezzük be az Adventi Retro Könyvvásár meglátogatását a Király utca 9-es szám alatt, ahol retro karácsonyi zenék bűvöletében, és teljes ünnepi pompában merülhetünk el a könyvek világában.