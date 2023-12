Az éhezők viadala trilógiában Snow karaktere egy igazi rejtély. Ugyan értettük, hogy miért léteznek a viadalok, de azt nem feltétlen tudtuk megérteni, hogy mi vezérli Snowt, hogy ezt a kegyetlen büntetést fenntartsa. Nem láttunk bele akkor a belső világába, viszont az Énekesmadarak és kígyók balladájában – inkább a könyvben –, megismerjük. Képet kapunk arról, hogy milyen körülmények között nőtt fel, milyen belső harcok mennek végbe menne, miken dilemmázik, mik a fontosak nekik, és hogy ezekből mi marad, ami végül vezetni fogja a hatalom felé vezető úton.

A film erősen indul, megmutatja az ember állatias ösztöneit, ami minden emberből ki jöhet, nem számít, hogy szegény vagy gazdag, hogy körzeti vagy kapitóliumi. És ezután be le is csapnak a lecsóba: elénk tárul az, hogy a Snow család a háború után kegyvesztetté válik, elvesztették pénzüket, és minden bizodalmuk a fiatal Coriolanus Snowban van. Hatvannégy évvel járunk Katniss Everdeen története előtt, amikor is a viadal kezdi elveszteni közönségét, ezért újításokat vezetnek be. A körzetek jelöltje mellé mentorokat választanak ki a panemi akadémiáról, akiknek céljuk, hogya rájuk bízott versenyzőket eladják. Snow a 12-es környet lány kiválasztottját kapja, aki tűzről pattant, és inkább az eszére hagyatkozik, mint az erejére. A mentor és a lány között szoros kapcsolat alakul ki, így már nem csak maguk miatt akarnak sikeresen kikerülni a vidalból, hanem egymásért is.

A film ugyanúgy, mint a könyv, három részre van bontva, amelyből az első kettőt talán egy egésznek is lehet tekinteni, amelyeket viszonylag jól adaptálták filmre. Egy valami hiányzott belőle, a mellékszereplők jobb megismerése. De ez az első két fejezet megmutatja, hogy milyen volt a kezdeti viadal, ami sokkal másabb volt, mint Katnisszék idejében. Ez a viadal még állatiasabb, ösztönösebb és mocskosabb volt, viszont ez a filmen annyira nem jön át, mert a 16-os karika nem engedi azt, hogy folyjon a vér, pedig sokkal erőteljesebb lett volna a hatás, ha megmutatják azt, hogy mi is zajlik az arénában, ami még szintén csak egy szimpla aréna volt.

Ebben a két részben megismerhetjük a másik főhősünket Lucy Gray Bairdöt is, akiről a filmben talán az jön le, hogy egy kedves lány, aki nem akar gyilkolni, viszont a könyvben róla se tudjuk eldönteni, hogy ki is ő valójában, melyik az ő igazi arca, és ezt szintén nem sikerült jól adaptálni filmre, és még sokat is énekel, de efelett még szemet tudtam hunyni, mivel ő egy előadó, egy művész, egy zenész volt.