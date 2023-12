A Mikulás egyik fontos tulajdonsága, hogy tud mesélni, mert ő maga is egy mesés, varázslatos lény, aki december 5-én útnak indul, hogy megajándékozza a gyermekeket. Elárulta, hogy azért neki is szüksége van segítségre, így vannak kollégái, akik szívesen besegítenek ezen a jeles éjszakán, hogy mindenkihez eljusson a meglepetése, de arról is mesélt, hogy az idősebb korosztály még szokta Télapónak nevezni, ami egy aranyos gesztus, és ilyenkor mindig megjegyzi, hogy már régóta nem szólították így.

– Ilyenkor az unoka roppant büszke a nagymamájára, és alig várja, hogy többet megtudjon arról, hogy a nagyinak milyen emlékei vannak a Mikulásról

– mesélte mosolyogva a Mikulás. – Ez estére egy nagyon jó beszélgetés alap lesz, és ebben is rejlik a Mikulás varázsa: összehozza a családokat.

A Mikulásnak írt levelek a csodák útján jutnak el hozzá, a segítők tudják egyedül, hogy hová kell címezni. Sokféle levél érkezik be az öreg apóhoz, de az idei évi halomból kiemelte azt, amelyben egy kislány azt írta, hogy nem kér semmit karácsonyra vagy Mikulásra, csak gyógyítsa meg az apukáját, akinek beteg a lába. Ilyen tettekre ugyan a Mikulás nem képes, de megírta a gyermeknek, hogy az orvosok és a nővérek mindent megtesznek, hogy Szilveszterre már együtt táncolhasson az apukájával. De érkezett levél Thaiföldről és Dubaiból is.