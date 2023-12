A siklósi könyvtár kiárusítja a bakelitlemezeit, amely kiváló karácsonyi ajándékötlet is lehet, hiszen ezek divatja most talán reneszánszát éli. A könyvtár régi lemezeiből – összesen körülbelül 800 darabból – most mindenki kedvére válogathat, akár magának, akár szeretteinek, amíg a készlet tart. A lemezek darabja 500 Ft.