A mese történetéhez részben kötődnek családtagok is, például Simonfalvi Ancsa édesapja mesterszakács, és Ali királynak is ez a szuperképessége.

Beszélgetésünk során szó esett arról is, hogy a meseírás mit ad a szerzőnek, valamint, hogy Ali király történetének van-e konkrét üzenete, amit az író át akar adni a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt:

– Írás közben remekül szórakozom, és remélem, hogy az olvasóim is ugyanígy éreznek, amikor olvassák a könyvem. Fantasztikus öröm, amikor látom a gyerekek arcán, hogy átszellemülten figyelik a mesét, vagy éppen kacagnak – mesélte a szerző. – Nem szeretnék a mesének semmilyen funkciót adni. Persze, örülök, hogy ha valaki leszűr ezt-azt a történeten keresztül, de konkrét „üzenet” nincs. Természetesen a segítő meséknek is nagyon fontos szerepe lehet a gyerekek életében, de ez nem az. Ez egy kalandos karácsonyi történet, aminek olvasása, hallgatása közben lazíthatunk, persze ezt időnként megnehezíti, hogy elrobog mellettünk egy Lábbusz.

A mesekönyv illusztrációit Agócs Írisz készítette, aki már évtizedek óta nagyon jó barátja Simonfalvi Ancsának.

– Nagyon szeretem Írisz munkáit, és sokkal szebb lett a könyv, mint azt én valaha is álmodtam vagy terveztem volna. Írisz megtalálta, és megalkotta azokat a figurákat, mozdulatokat, amikre én is gondoltam írás közben, sőt ő még többet is kihozott belőle. Nem csak visszaadta azt, amit szerettem volna a lapokon látni, hanem folytatta is a saját képi humorával.

A kötet pécsi bemutatóját december 9-én tartják a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban, ahol mesél a szerző és az illusztrátor is, valamint jetit is etethetnek a gyerekek. De a program nemcsak a kicsiknek, hanem a felnőtteknek is ajánlott.