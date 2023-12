A Mallard család tagjai különböznek. Az apuka, Mack szeretné biztonságban tudni családját, és ezért neki tökéletes az, ha örökre a New England-i tavukban tapicskolhat, viszont az anyuka, Pam szeretné megmutatni gyerekeinek a tinisrác Daxnek és a kiskacsa Gwennek a nagyvilágot. Amikor vendégként a tavukra száll egy vándormadárcsalád, akik izgalmas történeteket mesélnek, Pam rábeszéli Macket, hogy vágjanak neki egy családi kirándulásnak New York City-n át a trópusi Jamaicába. A meggyőzés sikerrel jár, és Mallardék elindulnak télre délnek, azonban az alaposan megtervezett út nem várt kalandokat és kihívásokat hoz, és mindezek ráébresztik őket, hogy szélesítsék látókörüket, nyitottak legyenek az új barátokra, és többet érjenek el, mint amit valaha is lehetségesnek hittek. Az út során megismerik önmagukat, és egymásról is többet tudnak meg.