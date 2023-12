Még szerencse, hogy a szórakozóhelyek ilyen közel vannak egymáshoz, és nem kell sokat sétálni a helyszínek között. Mindenképp érdemes útba ejteni majd a Tit-ti-tát is, ahol a Don Gatto kezd, majd olyan fellépők jönnek, mint a Blues Megálló, a Boss-Tone, a Fénytörés, Mr Smood, a G.S.M. és az M6 Country Band.

Az egyik legfelkapottabb szórakozóhelye a városnak a Pécsi Est Café, ahol a húrokba csap majd a Kacaj, a Szónok, a Cedar Knoll, a Doggos, a Szegedről érkező Hűvös zenekar, a FILC, a Kubalibre, valamint boebeck is.

Nem messze a Pécsi Esttől található az Amper Klub, ahol fellép január 6-án az esze tamás, meszka, a neon csend, az Overmorrow, a Brnoból érkező Science Killer, a szegedi Dystopia és a Vodka For Kids is.

És még ez mindig nem a vége, hátra van még két szórakozó hely. Az egyik a Sárkány Barlang, ahol dönget majd a Sad News, a Másvilág, a Dollar Street Gents, a Koriander, a Hengörfej és a Kínai Üzlet is, a másik a Made in Pécs, ahol fellép Nagy Benjámin, Bíró Balázs, Loch Szabolcs, Dörnyei Szabi, a Klub Mate és VikHarp is.