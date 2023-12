Hangulatos díszek fogadják a Sellyére érkezőket és a helyieket a kisvárosban. A Köztársaság téri adventi koszorún hétről hétre együtt gyújtja meg a gyertyákat a település apraja-nagyja. A betlehemet is kivilágítják estére, mely így igazán különleges látványt nyújt, és itt található a mindenki karácsonyfája is. Karácsonyi koncertet is tartottak itt december 17-én, s számos programot szerveztek a hónap során az ünnep jegyében.