Operett és jazzoperett és műsorra került

Arról már a Dunántúli Napló adott hírt, hogy 1953-ban sem maradt el a színházi újév várás: a Leányvásár című operettel kezdtek este hétkor, majd 11 órától „Nagy szilveszteri műsor” várta az ünneplő publikumot.

Az ezt követő évben, 1954-ben a Király utcai Tiszti Klub színháztermében is zajlott szilveszteri est a Pécsi Nemzeti Színház művészeivel, majd a teátrumban folytatódott a mulatság: Csámpás királynő címmel rendezett itt a Baranya Megyei Műsoriroda vidám szilveszteri estet, este 11 órai kezdettel. Péter Gizi és a Kossuth-díjas Szabó Samu is felléptek, akik nevét a színház bérletei is őrzik a jelenben.

1963-ban pedig egy zenei különlegesség, a Hawaii rózsája című jazzoperett került műsorra, melyhez Földes Imre Liliuokalani hawaii hercegnő életét vette alapul.

Zenés színház az elmúlt évtizedek slágere

1973-ban egy könnyed műfajban alkotó ukrán zeneszerző, Dunajevszkij operettjét, a Szabad szél című előadást játszották, este nyolctól.

1983-ban ifj. Johann Strauss háromfelvonásos operettje, a Denevér került műsorra, amit később 2017-ben is feldolgozott a Pécsi Nemzeti Színház.

1993-ban teltház előtt zengett a nagysikerű, dzsessz muzsika által ihletett Bál a Savoyban című revü-operett, melyet Ábrahám Pál szerzett. Ebben már a jelenlegi pécsi közönség számára ismerős színészek is játszottak: Bukszár Márta, Stenczer Béla, Dévényi Ildikó, N. Szabó Sándor és Moravetz Levente is szórakoztatták a publikumot.

2003-ban az emlékezetes My Fair Lady zenés játék várta a szilveszterezőket, melynek főszerepeiben Stubendek Katalin, Balikó Tamás és Németh János is látható volt. Később is a zenés előadások hódítottak: 2008-ban A kölyök musical, 2009-ben az olasz slágereket feldolgozó Anconai szerelmesek.

Tíz esztendeje, 2013-ban délután és este a nagyszínpadon a Mágnás Miska, a Kamarában az Indul a bakterház került műsorra.

Idén A víg özveggyel koccint a publikum

A Pécsi Nemzeti Színház, Stubendek Katalinnal a címszerepben A víg özvegy című, népszerű produkcióval várja délután és este azokat, akik a teátrumban kívánják búcsúztatni a 2023-as évet – feltéve, ha sikerült jegyet váltaniuk, ugyanis már mindkét produkcióra elkeltek a belépők.

– A szilveszteri előadás igen régi hagyomány, s óriási az igény rá. Különlegesség, hogy egy pohár itallal várjuk a nézőket, a vezetőség és az előadás több szereplője, s koccintunk is az érkezőkkel

– mondta lapunknak Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója.

– Jó alkalom ez arra is, hogy néhány szót, ötletet váltsunk a közönséggel, személyesebb kapcsolatot alakítsunk ki, amelyre mindig nyitott vagyok

– tette hozzá a direktor.