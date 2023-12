A második részben folytatódott az erőből zenélés, a hősi vonal, az orosz zeneszerző Glinka népszerű operájából, a Ruszlán és Ludmillából adott keresztmetszetet a nyitány, s ennek a zenés darabnak is hős, egy népi vezéralak a központi karaktere. Aztán jött Rahmanyinov 3. zongoraversenye, a fekete ruhás sportlady mellett pedig ellenpólusként megjelent fémflitteres hófehér nagyestélyiben egy magas szőke díva, az orosz származású, de jó ideje Amerikában élő Olga Kern. A zongoraművésznő igazi Rahmanyinov specialista, 17 évesen már megnyerte a Rahmanyinov Nemzetközi Zongoraversenyt, a tengerentúlon pedig azzal lett ismert, hogy több évtized után ő volt az első nő, aki ott állhatott a dobogó legfelső fokán Texas államban a Van Cliburn Nemzetköi Zongoraversenyen.

Rahmanyinov 3. zongoraversenyét alig egy hete játszotta Pécsett Balázs János a Pannon Filharmonikusokkal, így érdekes összevetést ígért a két előadás. Nos, meglepő módon Olga Kern zongorázása volt sokkal dinamikusabb, erőteljesebb (talán úgy lehetne leginkább jellemezni, mintha az erősítőn magasabbra tekerték volna a basszus hangzást), ugyanakkor nem veszítette el a darab így sem a romantikus jellegét. Viszont jobban elkülönült ennek köszönhetően a szólista és a zenekar játéka, kevésbé együtt, sokkal inkább egymásnak szólt a játék. Mint legutóbb Balázs János játéka kapcsán kifejtettük, ez a világ egyik legnehezebb, és egyben legnépszerűbb zongoraversenye, és döbbenetes nézni, hallgatni, amikor egy ilyen virtuóz, rendkívül sok összetevős kompozíciót gyakorlatilag végig fejből játszik a szólista.

Nos, ez Pécsett mindkét alkalommal így történt, s kiderült az is, hogy így lehet igazán elérni, a hallgatóság érezze, az előadónak a vérében van ez a zene, álmában is kívülről fújná, ismeri minden taktusát, hanglejtését.

A közönség percekig tombolt az előadás végén, s három ráadás számot is kért a művésznőtől. Nekem pedig most már az az álmom, hogy jöjjön még egy-két világsztár, és mutassák be ők is, hogy értelmezik Rahmanyinov 3. zongoraversenyét.

Kodály Központ, december 04.

Mesterbérlet előadás a Concerto Budapesttel

Olga Kern - zongora, vezényelt: Gemma New