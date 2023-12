A Szörnyecskék egy 1984-ben készült amerikai horror-komédiafilm, melyet Joe Dante rendezett, s valódi kultstátuszt ért el az évek során.

A történet szerint egy fiatal férfi, Rand Peltzer különleges ajándékot, egy kis, szőrös állatkát, Gizmot szeretne venni kamasz lányának. Meg is szerzi a kis Gizmót, ám nem veszi elég komolyan, hogy vele kapcsolatban szigorúan be kell tartani három alapszabályt: ne érje vízbe, ne kerüljön éles fénybe, és ne egyen éjfél után. Mondanunk sem kell, mindhárom szabályt sikerül megszegni, s ezzel el is indul egy olyan őrület, hogy csak kapkodjuk a fejünket. A városra ugyanis rászabadul rengeteg kis szörny, amelyek már nem cukik, nem aranyosak, sőt, kegyelmet sem ismernek.

A film a 80-as évek kreatív és szórakoztató stílusában készült, és egyaránt tartalmaz horrorjeleneteket és fekete humorral átszőtt komikus szutuációkat. A karakterek, különösen Gizmo és a rosszindulatú gremlinek kifejezetten szórakoztatóak voltak, ami nagy mértékben hozzájárult a film óriási sikeréhez.