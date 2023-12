Jövő csütörtökön, 28-án pedig szintén az Expo Centerben a második Sváb fesztivált rendezik. Itt a sztárvendég az osztrák Marc Pircher és a Junge Paldauer, továbbá fellép a Wemender Mannerchor, a Donau Krainer Zenekar, a Fekeder Musikanten és a Leőwey Táncegyüttes. Természetesen a német konyha remekei itt is megkóstolhatók.

Neoton nélkül nincs pécsi szilveszter, Csepregi Éváék 19 esztendeje, hogy mindig elhozzák Pécsre legendás slágereiket, és persze a dátum is fix, 30-án lesz a buli, éppen csak most az Expo Centerben, a már említett okok miatt. Ezen a koncerten ülőhelyekről is gondoskodnak az idősebb korosztály kényelmére, a koncertet követően pedig Dj. Bogár retro diszkót játszik.

Az évnek ezt követően vége, ám a Winterfestnek nem, január 5-én – új helyen, a Zsolnay Negyed E78 termében – Deák Bill Gyula ünnepli 75 éves születésnapját. Itt pedig az előjátékról a Komlói Bluesmegálló Zenekar gondoskodik.