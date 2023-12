Hivatalosan október 28-án zárta tizennegyedik évadját a Retro Könyvvásár, de sokak legnagyobb örömére a zárást követően pár nappal arról számoltak be, hogy novemberben is várja az érdeklődőket a Retrovárium. Majd jött a következő jó hír idén sem marad el az Adventi Retro Könyvvásár, amely azt jelentette, hogy a karácsonyra készülődés időszakának szombatjain is kinyitotta kapuit a vásár, hogy fogadják azokat, akik új olvasnivalóra vágynak, vagy éppen könyvet ajándékoznának az ünnepekre. Ezen alkalomból teljes karácsonyi hangulatot vett fel a Retrovárium: a pódiumon könyvekből épült karácsonyfát állítottak, amelyet fényfüzérrel díszítettek, a fa mellett kis fotelek várták az olvasókat, a vásárlókat, hogy leüljenek, és meghitt hangulatban beszélgessenek, a retro tévéből pedig szóltak a retro karácsonyi dalok.