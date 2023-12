Nemrég, december 6-án délután zajlott a mézeskalács díszítő tanfolyam Kacsótán, ahol Mikulás napján a téli édesség mesterével, Polgár Zsuzsával sajátíthatták el a helyiek a tevékenység fortélyait.

Emellett Kacsótán advent négy hetében folyamatos készülődés zajlik. December 3-tól egészen karácsonyig segítik a helyieket a közös ráhanglódásban, gyertyagyújtások során.

A község díszes, ünnepélyes adventi koszorúján az első gyertyát a kacsótai alpolgármester, második héten a helyi polgárőr egyesület elnöke, harmadik héten az alelnök gyújtja meg. Az utolsó lángot pedig Borovics Emese polgármester lobbantja fel a település közösségének körében.

A gyertyagyújtások során műsorral is készülnek a kacsótaiak: a Szent Anna Nyugdíjas Egyesület énekkara karácsonyi nótacsokrokkal, a kacsótai gyermekek pedig minden héten az adott gyertya jelentéséről beszélnek az ünnepi alkalmakon megjelenteknek.

A gyertyagyújtást követően a kultúrházban vendégül is látják a lakókat, süteménnyel, szaloncukorral, forralt borral és teával.

December 23-án az utolsó gyertya meggyújtásával zárul a programsorozat, ahol a kacsótai gyermekeket karácsonyi műsort is adnak.