– Amikor elkezdte a munkát, a fiatalítást nevezte meg legfontosabb teendőnek. Mennyire sikerült ezt megvalósítani?

– Rengeteg ismeretterjesztő programot indítottunk, versenyeket rendeztünk, például az is közelebb hozza a fiatal közönséget a jazzhez, hogy együttműködést kötöttünk a Művészetek Völgyével. De számtalan egyéb pozitív eredményünk született.

– A New Quartet zenekarával kidekázták az időt, 10 éves jubileumukat ünneplik idén, a Decade című új lemezükkel. Milyen koncertek voltak még a jazzdobos tarsolyában?

– Ez az év a jubileumunkról szól. Tavasszal stílszerűen tíz állomásos lengyelországi turnénk volt, és a súlyát jelzi, hogy a rendszerváltás óta magyar jazzformáció nem járt még náluk ilyen hosszú körúton. Ott igen értő fülekre talál napjainkban is a jazz, rengeteg élőzenés klubjuk van, mi pedig többek között a pozanos Jacek Namyslowskival is együtt játszottunk. Nyáron fesztiválokon szerepeltünk, majd a Decade lemezünket szeptemberben mutattuk be Budapesten és Pécsett is. Itt jegyzem meg, hogy ha már jubileum, ekkor ünnepeltem az 50. születésnapomat. Októberben Bukarestben a Magyar Jazz

Fesztiválon játszottunk, decemberben pedig a Budapest Jazz Clubban zárul az idei sorozat. Továbbá az amerikai-magyar Eastern Boundary Quartettel, melyben Borbély Mihállyal ketten vagyunk magyarok, ősszel az Egyesült Államokban turnéztunk a keleti parton. Aztán átrepültem Kaliforniába, ahol San Diegóban volt két fellépésem.

– Mire készül az új esztendőben?

– Többek között Finn- és Észtországba is készülünk, szeretnénk továbbá visszamenni Kínába koncertezni. Itthon pedig klubok, fesztiválok, turnék sora következik.