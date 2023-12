Az ünnepnek vannak közismert hozadékai: a feldíszített fa, a karácsonyi vacsora, az ajándékozás, talán a társasjátékozás is ide sorolható – de egyre inkább ilyen lesz a közös filmezés is. Karácsonyi filmekből szerencsére bőséges a választék, egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy ha ezeken a napokon leülünk a készülék elé, és nekiállunk kapcsolgatni, nehezen fogunk olyan tartalmat találni, amely nem kötődik szorosan az ünnephez. Itt egy „Reszkessetek, betörők!”, ott egy „Igazából szerelem”, emitt egy „Az élet csoda szép”, amott egy „Drágán add az életed!” - igen, kis ráhagyással az is karácsonyi film, még ha nem is feltétlenül így szoktuk emlegetni. Többek között erről, és még sok más karácsonyi filmről beszélgetett a Dunántúli Napló két filmes újságírója, Czeczon Enikő és Fülöp Zoltán. Tartsanak velünk!