A szereplők összefogása példaértékű volt: a 38 fős zenekar, a 11 táncos, a 36 fős kórus és 17 fős gyermekkórus Doug Holck kortárs amerikai zeneszerző „A Remény Tüze” című musicaljét állítja színpadra. A jegyvásárlásokból és a további adományokból befolyt teljes összeget jótékonysági adományként kerül ajánlják fel: a pécsi Éltes Mátyás EGYMI udvarán egy játszótér épül majd az összegyűlt pénzből. Az előadás teltházas, de az online közvetítésre még lehet jegyet vásárolni a jegymester.hu-n.

A musical egy klasszikus zenei vonalat követő, mégis modern és dinamikus rendezésű darab, mely a mindannyiunk által jól ismert betlehemi történetet jeleníti meg a bibliai szemtanúk és egy képzeletbeli mellékszereplő, Hanna nézőpontján keresztül, aki ott volt Jézus születésének estéjén, valamint Jeruzsálemben is, amikor Jézust keresztre feszítették. Hanna története mindannyiunk története is egyben az igazi reményről, a vágyódásról, hogy megtaláljuk életünk értelmét, a minket érő nehézségek közepette is.